DAL RITIRO, Primo test e Colpani in arrivo in UK

Fonte: dal nostro inviato a Preston (GB)

© foto di ACF Fiorentina

Era quello che Raffaele Palladino sognava: lavorare a un clima decisamente migliore rispetto ai 36-38 gradi di Bagno a Ripoli (il Viola Park avrà tutti i comfort del mondo ma allenarsi a 15 gradi e pure sotto la tipica pioggia inglese è tutt’altra cosa) e, soprattutto, riabbracciare dopo solo qualche mese di distanza il suo pupillo. Quell’Andrea Colpani che l’allenatore non ha mai smesso di chiedere a gran voce fin dal suo sbarco a Firenze e che presto – forse già nel giro di 24 ore – potrà di nuovo riavere al suo fianco. In Inghilterra, dove il talentuoso classe ’99 è atteso dopo le visite mediche che ha svolto stasera a Firenze.

PRIMO TEST. La tournée inglese della Fiorentina è cominciata solo da pochi giorni eppure, com’è evidente, le buone notizie non mancano. Anche perché sotto l’aspetto fisico la squadra sta facendo sempre più progressi (le lunghe sedute – di almeno due ore ognuna – portate avanti presso l’Academy del Preston North End non sono certo lasciate al caso) e già domani sera a Bolton – ore 20.30, con la radiocronaca integrale su Radio FirenzeViola data la totale assenza di copertura televisiva – Biraghi e soci sono attesi dal primo dei tre test in terra d’Albione che dovranno essenzialmente far capire a che punto è stato recepito il nuovo credo tattico. I nove gol messi a referto con Primavera e Reggiana fanno ben sperare ma è anche da appuntamenti internazionali come quelli di questi giorni (benché, sia chiaro, al cospetto di squadre di livello inferiore) che si possono tracciare i primi bilanci.

OSSERVATO SPECIALE. Per l’appuntamento di domani al Macron Stadium – per il quale ci si attende una discreta affluenza di pubblico – Raffaele Palladino sembra intenzionato a rimandare in campo, almeno all’inizio, buona parte dell’undici di partenza che ha ben figurato nelle due amichevoli al Viola Park. Infantino è ko e non sarà della partita – difficile anche possa farcela per la sfida di domani col Preston – mentre Sottil ha recuperato in fretta da un virus gastrointestinale e sarà del match. Il dubbio semmai riguarda la disponibilità dal 1’ di Pongracic (inutile girarci attorno: sarà lui in questi giorni l’osservato speciale) e di Barak, di fatto i due nuovi arrivati che però in allenamento hanno lasciato subito il segno.