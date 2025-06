Spalletti verso le dimissioni dall'Italia. Tra poco parla in conferenza stampa

vedi letture

Luciano Spalletti potrebbe molto presto non essere più il ct della Nazionale Italiana. Come riporta Sky Sport a pochi minuti dalla conferenza stampa (che si dovrebbe tenere alle ore 15) e dalle parole ai media alla vigilia della partita contro la Moldavia, si va sempre più verso le dimissioni dell’allenatore toscano dopo la sconfitta per 3-0 raccolta a Oslo con la Norvegia venerdì scorso che ha già compromesso il cammino degli azzurri verso il prossimo Mondiale.