DAINELLI A FV, Vincere la Conference? Viola, si può

Dario Dainelli, ex difensore e dirigente della Fiorentina, ha parlato alla stampa presente, tra cui FirenzeViola.it, a margine della presentazione dei suoi vini al Golden View. Di seguito le sue dichiarazioni:

La Conference è abbordabile per la Fiorentina o ha bisogno di ritocchi?

"L'ho vista giocare benissimo quest'anno, quindi penso che possa tranquillamente farla. Bisogna però non sottovalutare assolutamente una competizione europea ed importante. Ci vanno messe le energie giuste per affrontarla".

Il gruppo andrà rinforzato?

"Sarà il primo anno di un campionato strano con l'interruzione per il Mondiale, nessuno ha le dinamiche chiare chiare. La Fiorentina ha dimostrato di essere all'altezza anche nei ricambi, chi entrava era un titolare e questa è stata la sua forza. Serve a maggior ragione quando ci sono più competizioni".

Milenkovic ed Igor sono da confermare?

"Assolutamente, poi, se le dinamiche di mercato metteranno davanti a scelte che potranno far andare in crisi, è un altro discorso. Sono giocatori importanti, hanno mercato e bisogna stare attenti alle società che vogliono prenderli più che altro perché umanamente e tecnicamente non ci sono dubbi".

Che consiglio dà alla Fiorentina?

"Non ne ho uno vero e proprio. Posso dire che devono essere un bel gruppo, avere una bella unione e di base divertirsi a fare una cosa che amiamo tutti. La passione, che poi trasferirà anche la piazza, è ciò che ti farà rendere al massimo e, se lo farà la squadra di quest'anno, penso che ci saranno le possibilità di andare fino in fondo".

Che ne pensa dello scudetto del Milan di Pioli?

"Devo dire che è stata una bella sorpresa per quelle che erano le aspettative iniziali, ma strada facendo ci siamo resi conto che era un gruppo fatto bene e gestito altrettanto bene. Ben vengano queste annate perché danno anche la possibilità e la speranza anche ad altri, Fiorentina compresa, di poter ambire a quel passettino in più".