CURIOSITÀ FV, Il 9/7 visita al Museo. Poi a Moena…

La Fiorentina continua ad allenarsi a Coverciano in vista dell’inizio della prossima stagione, ma per i calciatori non ci sarà solo da faticare perché la società ha in mente di concedere anche momenti di relax ai viola. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nel pomeriggio di sabato la squadra, insieme ai nazionali che dovranno rientrare a Firenze entro le 20 di venerdì, visiterà infatti il Museo di Coverciano, prima di partire la domenica per Moena, dove è prevista una seduta agli ordini di Vincenzo Italiano già nel pomeriggio, intorno alle 17:30. Infine, anche in Trentino, ci sarà tempo per divertirsi per la Fiorentina con alcune cene in locali del paese.