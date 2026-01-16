Calciomercato
CSC Flash, centrocampo, Fabbian o Thorstvedt? Fortini, rinnovo a rischio
FirenzeViola.it
Torna l'appuntamento di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".
Il punto su Jack Harrison.
Harrison è in arrivo a Firenze, si trasferisce alla Fiorentina con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni.
Occhio al centrocampo.
Piacciono Thorstvedt (scadenza contrattuale al 2027) e Fabbian, per il quale la richiesta è di 16 milioni. Si tratta dei nomi più caldi per il centrocampo. Sassuolo e Bologna sparano alto e vorrebbero cessioni definitive, la Fiorentina lavora per il prestito.
Fortini, che fai?
Sul terzino c'è la Roma, ma ci pensa anche il Napoli. Il giocatore potrebbe non rinnovare il suo contratto attualmente in scadenza nel 2027.
