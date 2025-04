Cosa è successo a Gosens e perché la prudenza della Fiorentina è d'obbligo

vedi letture

Doveva essere una semplice botta in rifinitura, di quelle che fanno saltare precauzionalmente una sola partita, in realtà l’infortunio di Robin Gosens sarà più complicato del previsto e terrà fuori il tedesco almeno per le prossime due sfide contro Celje e Parma, dopo aver già saltato gli incontri con Atalanta e Milan. A scriverne è l'edizione di Firenze di Repubblica, che sottolinea come dopo il report della Fiorentina dimostri che la botta presa prima dell'Atalanta non è stata ancora assorbita. L'incertezza e le sensazioni negative sono state confermate dal calciatore sui propri account social.

Ma cosa è successo a Gosens? È la domanda a cui il quotidiano prova a rispondere. Il tedesco ha preso una botta, ma in un punto, quello del piatto tibiale, in cui si era già infortunato in passato. Da qui la prudenza e il consulto continuo con il prof. Finck, per monitorare la situazione ed evitare rischi. Trattandosi di un edema il margine resta molto sottile e tutto deve essere fatto coniugando la necessità di un recupero veloce senza però forzare i tempi e interessare così i legamenti. Molto difficile quindi, vista la nebulosa situazione, avanzare una partita certa in cui Gosens tornerà dal primo minuto.