CORR. FIO, Castrovilli deve tornare a danzare

Il Corriere Fiorentino, in edicola questa mattina, si concentra su Gaetano Castrovilli. Il ragazzo, sottolinea il quotidiano, sta attraversando il suo primo vero periodo di difficoltà in Serie A. Nel corso di questo momento difficile della sua Fiorentina, Castrovilli è stato ricoperto di insulti sui social dopo un like a una foto di Federico Chiesa. Destinataria delle brutte parole, anche la compagna Rachele Risaliti. Quindi lo sfogo del calciatore qualche giorno fa: «Accetto le critiche di tutti, ma non tollero affatto gli insulti a chi mi sta vicino, anche se di pochi leoni (o c******i?) da tastiera. Non andate oltre». Ieri poi un altro post, con una sua foto e un cuore viola, per mettere la parola fine a questa storia. I numeri dell'ex Bari sono scesi rispetto all'anno scorso, soprattutto per quanto riguarda il suo piatto forte: il dribbling. I 2,8 tentativi riusciti a partita dell'anno scorso sono solo un ricordo, poiché il numero si è dimezzato. Anche sulla questione contratto, il dialogo tra le parti è destinato ad esserci, ma più in là. Ora la società e il procuratore vogliono solo che il ragazzo si concentri sulla Fiorentina e che torni a danzare come sa fare.