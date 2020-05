COR. FIO., C'è l'incognita Iachini: ecco le alternative

Una delle maggiori incognite in merito al futuro della Fiorentina riguarda Beppe Iachini, che secondo il Corriere Fiorentino non può però essere valutato degnamente con sole nove panchine messe insieme. Il dubbio è che possa non risultare l'allenatore giusto per guidare una eventuale Fiorentina che punti all'Europa. Le alternative - scrive il quotidiano - sono Ivan Juric, Luciano Spalletti, Unai Emery ed Eusebio Di Francesco.