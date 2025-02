FirenzeViola Conor McGregor oggi al Franchi per Fiorentina-Como: il motivo

Ospite speciale oggi in Tribuna all'Artemio Franchi per vedere Fiorentina-Como, gara valida per il 25esimo turno di Serie A: come raccolto da Firenzeviola.it, tra gli spettatori ci dovrebbe essere anche il noto lottatore irlandese Conor McGregor, in città già da qualche giorno per presentare oggi pomeriggio l'evento Bare Knucle Fighting Championship, in programma il prossimo 26 aprile proprio a Firenze con protagonisti i più grandi lottatori attualmente in attività tra cui anche McGregor.

Si tratta di un evento mondiale che vedrà Firenze e il Pala Wanny come prima tappa italiana della storica rassegna di MMA. Oggi al Palagio di Parte Guelfa invece la presentazione, con la collaborazione delle associazioni del Calcio Storico Fiorentino. Prima però uno sguardo al Franchi per vedersi una partita di calcio: Conor McGregor, idolo tra gli altri dell'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi, si gusterà la sfida da una posizione privilegiata in Tribuna, con accanto i suoi collaboratori.