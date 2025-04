Conference, da oggi in vendita i biglietti della finale: ecco modalità e prezzi

Tramite un comunicato ufficiale sui propri canali, la UEFA ha annunciato la messa in vendita per le tre finali delle competizioni europee di questa stagione, dalla Champions all'Europa League e fino ovviamente alla Conference, in cui partecipa la Fiorentina a caccia della terza finale di fila. Da oggi c'è quindi la possibilità, per i tifosi viola e non solo, di acquistare i tagliandi per l'ultimo atto di Breslavia, allo Stadion Wroclaw che conterrà fino a circa 40mila spettatori. Ecco l'annuncio della UEFA con tanto di modalità, prezzi e fasi di vendita:

"La vendita dei biglietti per le prossime tre finali delle competizioni UEFA per club maschili è iniziata esclusivamente tramite UEFA.com/tickets e proseguirà fino alle 11:00 CEST dell'11 aprile.

Come negli anni precedenti, ai tifosi delle squadre partecipanti e al pubblico generico viene assegnata la maggior parte dei biglietti. I biglietti per il pubblico non saranno venduti in ordine di arrivo, ma attraverso un'estrazione dopo il primo periodo di richieste.

I biglietti disponibili nella categoria più economica, "Fans First", saranno riservati esclusivamente ai tifosi dei club che partecipano alle tre finali maschili. L'iniziativa ribadisce l'impegno della UEFA a collaborare con i club e le organizzazioni di tifosi per garantire che gli eventi più importanti del calcio europeo rimangano accessibili a tutti e convenienti.

La vendita e l'assegnazione dei biglietti per i tifosi delle finaliste sono in fase di definizione e coinvolgeranno direttamente le società interessate. I restanti biglietti sono destinati al comitato organizzatore locale, alle federazioni affiliate alla UEFA, ai partner commerciali, alle emittenti e alla UEFA.

Finale di UEFA Conference League 2025

La finale di UEFA Conference League 2025 si disputerà il 28 maggio alle 21:00 CEST allo stadio Wrocław di Breslavia (Polonia).

Un totale di 35.000 biglietti su 41.300 sono disponibili per l'acquisto diretto per i tifosi e il pubblico generico. Le due squadre che raggiungeranno la finale riceveranno 12.500 biglietti ciascuna, mentre i restanti biglietti saranno messi in vendita in tutto il mondo tramite UEFA.com/tickets. Ogni candidato prescelto potrà acquistare fino a quattro biglietti nella categoria di prezzo assegnata.

Prezzi dei biglietti:

Fans First (riservato ai tifosi delle squadre): 25 €

Categoria 3: 45 €

Categoria 2: 140 €

Categoria 1: 190 €

Il biglietto per persone con disabilità costa 25 euro (prezzo Fans First) e comprende un biglietto gratuito per un accompagnatore".