Calciomercato Con Pioli in viola la suggestione è Bennacer. Gli intrighi di mercato con Roma e Lazio

vedi letture

Nuovo appuntamento con Chi si compra? in versione "Flash" con gli aggiornamenti di mercato che riguardano la Fiorentina e non solo.

Suggestione Bennacer

Con Stefano Pioli sempre più vicino al ritorno in viola, si inizia a pensare al mercato che potrebbe nascere intorno al tecnico di Parma. La prima suggestione ci riporta al suo Milan e ad uno dei nomi cardine di quel periodo rossonero, ovvero Ismael Bennacer. Il centrocampista classe 1997 tornerà in rossonero dopo il prestito al Marsiglia, con i francesi che non utilizzeranno il diritto di riscatto fissato a 12 milioni nell'affare concluso a gennaio 2025. Il suo accordo economico è da 4 milioni netti all'anno fino al 2027, ma la Fiorentina potrebbe proporgli un accordo più lungo spalmando lo stipendio con un contratto pluriennale.

Gli intrecci romani

Intrecci di mercato con la Lazio, con Cataldi che potrebbe tornare in biancoceleste per lavorare nuovamente con Sarri, allenatore che ne ha esaltato le qualità nel periodo laziale. Sempre a Sarri piace Parisi che la Fiorentina valuta non meno di 10 milioni di euro. Il club viola invece, secondo fonti romane, potrebbe scegliere Marusic nel ruolo di vice Dodo. L'esterno montenegrino è in scadenza nel 2026 e quindi potrebbe partire per una cifra decisamente abbordabile. Intanto in chiave "romana", Gasperini potrebbe chiedere ai giallorossi l'ingaggio di Gosens, che però è legatissimo al nuovo percorso iniziato l'anno scorso alla Fiorentina. Difficile che venga lasciato partire dopo il riscatto dall'Union Berlin.

Riprende quota il Torino per Nzola

Infine, sempre per il mercato in uscita, occhio al Torino ancora interessato a Nzola. L'angolano tornerà dopo il prestito al Lens ma solo per ripartire verso una nuova cessione. I granata potrebbero prima cedere Sanabria e poi puntare su di lui per il nuovo corso firmato Baroni.