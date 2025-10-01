Commisso vuole un trofeo, CorFio: "A costo di sacrificare il campionato"

Commisso vuole un trofeo, CorFio: "A costo di sacrificare il campionato"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 08:12Primo Piano
di Redazione FV

Il Corriere Fiorentino si proietta alla gara di domani, in Conference League, contro il Sigma Olomouc. Rocco Commisso vuole vincere per cancellare le cocenti delusioni di Roma, Praga, Atene, l’eliminazione in semifinale ad opera del Betis un anno fa e per onorare al meglio il centenario. Dal 1926 al 2026. Una storia infinita e bellissima, quella della Fiorentina, che il club vuole iniziare a festeggiare proprio portando a casa un trofeo che manca da tanto, troppo tempo.

Da quel 13 giugno 2001 che Stefano Pioli, appena tornato, ha fatto scrivere sulle lavagne del Viola Park. Inutile girarci tanto attorno insomma. È quella la priorità. Anche a costo se necessario (e pazienza se ovviamente nessuno lo dirà mai, in particolare adesso) di sacrificare il campionato.