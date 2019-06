COMMISSO, Visita al Convitto del sett. giovanile

Come anticipato già ieri su queste pagine, la nuova Fiorentina di Rocco Commisso continuerà a puntare molto sul settore giovanile e sulle promesse del calcio italiano e toscano. Anche in questo senso va letta la visita che stamani il patron viola ha fatto assieme al suo staff e ad Antognoni - come al solito Cicerone del magnate italo-americano - al Convitto di Via Carnesecchi dove la società viola ospita i talenti del settore giovanile che vengono da lontano. In attesa di capire quale sarà il management che costruirà la Fiorentina della prossima stagioni, la nuova proprietà vuole tenere sott'occhio le radici del settore giovanile.

LEGGI ANCHE: "IND. FV, Visita Commisso a sett. giovanile. L'italianità..."