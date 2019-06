IND. FV, Visita Commisso a sett. giovanile. L'italianità...

In questo tour di force di Rocco Commisso a Firenze, non poteva mancare - come raccolto da Firenzeviola.it- la visita alle strutture del settore giovanile, fiore all'occhiello della società viola anche se in realtà la visita è stata di Joe Barone, il suo braccio destro, ed altri del suo staff. Da quello la nuova proprietà continuerà ad attingere anche per il futuro ma Commisso ha dato già delle indicazioni, ossia di scegliere giocatori italiani e soprattutto toscani, per ritrovare una identità ben precisa.