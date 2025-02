Commisso non ama cambiare in corsa? Tuttosport: "Lo ribadisca, lanci un messaggio"

Tuttosport si sofferma su Palladino e scrive di una fiducia a tempo, inevitabile o addirittura forzata considerando che cambiare timoniere in mezzo alla tempesta e col porto lontano è sempre un rischio. Il quotidiano sottolinea anche che il silenzio della società da domenica sera non ha aiutato a disinnescare dubbi, rumors e l’inevitabile toto-nomi dei possibili successori - Sarri, Tudor, Aquilani i soliti noti accostati periodicamente non solo alla Fiorentina - al contrario di quanto avvenne un mese fa, dopo la sconfitta in casa del Monza.

L’ultima parola comprensibilmente è sempre del patron che non ama troppo cambiare in corsa e se magari lo ribadisse a chiare lettere anche adesso, sono in molti a pensarlo, sarebbe un messaggio importante pure per la squadra.