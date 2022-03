COMMISSO, Ha telefonato a Merlo, Italiano e Torreira

Il Presidente Rocco Commisso ha chiamato Merlo per ringraziarlo e per esprimere la vicinanza e la gratitudine della Fiorentina per tutte le Glorie Viola. Merlo ha a sua volta ringraziato il numero uno gigliato ed ha avuto parole bellissime per il Viola Park che ha visitato questa mattina.

A fine partita Commisso ha poi chiamato Italiano per fargli i complimenti e dirgli che sta facendo davvero un ottimo lavoro. Infine il Presidente gigliato ha chiamato anche Torreira sempre per complimentarsi con lui dicendogli che ha un grande carattere ed è uno dei leader di questa squadra.