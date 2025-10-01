Commisso e le indicazioni costanti, CorFio: "Ma non è atteso a breve"

Il Corriere Fiorentino torna a soffermarsi su Rocco Commisso, che spera tanto nella vittoria, finalmente, della Conference League. Come scrive il quotidiano non a caso il presidente - il cui arrivo non è atteso a breve ma che parla costantemente sia con i dirigenti che con Stefano Pioli - ha autorizzato una spesa, sul mercato, mai vista prima. Il patron vuole vincere, per cancellare le cocenti delusioni degli ultimi anni (Roma, Praga, Atene, l'eliminazione in semifinale con il Real Betis) e per onorare al meglio il centenario del club viola.