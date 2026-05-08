Come sta Kean? Il Corr.Sport: "Ci prova per il Genoa ma è dura"

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Il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola parla delle condizioni di Moise Kean e di quando potrebbe tornare a disposizione l'attaccante viola. Il classe 2000 è al lavoro per provare a tornare in campo prima della fine della stagione. Nella giornata di ieri ha svolto una nuova seduta individuale per il recupero dal problema alla tibia che lo affligge, ormai, dall’inizio di aprile.

Gli restano due allenamenti per provare a rientrare in gruppo e convincere Vanoli a inserirlo nella lista dei convocati per la sfida casalinga col Genoa. Non filtra però grande ottimismo dal Viola Park. Kean sta aumentando i carichi, ma non è ancora in grado di lavorare con il resto dei compagni. Questo significa che con ogni probabilità gli servirà ancora un po' di tempo prima di tornare a pieno regime