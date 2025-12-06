Colpo del Verona: 3-1 all'Atalanta. Gli scaligeri battono Palladino e staccano la Fiorentina

Colpaccio del Verona nel sabato sera di campionato. La squadra di Zanetti, messo finora in discussione nonché prossimo avversario della Fiorentina, fa suo il match con l'Atalanta e stacca proprio i viola dall'ultimo posto in classifica: finisce 3-1 per gli scaligeri grazie alle reti di Belghali, Giovane e Bernede, che surclassano quella di Scamacca (rigore) e permettono ai veneti di portare a casa i tre punti.

Ora l'Hellas sale a quota nove, la Fiorentina resta ultima a quota sei e domenica prossima le due compagini si affrontano al Franchi nello scontro diretto tra ultima e penultima. Seconda sconfitta in campionato invece per Raffaele Palladino da quando guida la Dea che comunque resta dodicesima, con sedici lunghezze.