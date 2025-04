"Colpaccio da semifinale", il titolo scelto dal Corriere dello Sport

vedi letture

"La bella notizia è la vittoria. Finalmente, dopo un digiuno di successi esterni europei iniziato all’indomani dei tre punti presi a San Gallo. L’altra buona notizia è che De Gea continua a essere un fenomeno, ieri altre due parate decisive nel finale che hanno salvato il risultato. In mezzo a queste cose positive c’è stata una Fiorentina sostanzialmente cambiata dal turnover di Palladino". Queste le prime righe dell'articolo di apertura del Corriere dello Sport-Stadio sulla gara di ieri sera al Z'dezele Stadium di Celje tra gli sloveni e la Fiorentina. I viola, nonostante il vantaggio, non sono riusciti a gestire la gara con continuità e sono andati più volte in difficoltà, soprattutto nel finale quando hanno dovuto ringraziare De Gea, autore di due ottime parate. Giovedì la sfida di ritorno senza gli squalificati Dodo, Moreno e Zaniolo.

Fuori Kean, Gudmundsson, Fagioli, Parisi, Dodo e Pablo Marì (non in lista Uefa) e dentro Beltran e Zaniolo davanti, Folorunsho sulla corsia di sinistra, Moreno a destra, Adli mezzala e Comuzzo centrale del terzetto di difesa. Sei cambi rispetto alla sfida di San Siro. I viola inizialmente sono andati in difficoltà di fronte all'ottimo avvio del Celje, fortuna che al 27' Ranieri sia riuscito, grazie anche alla papera di Ricardo Silva, ad inventarsi un gol da ala. Nella ripresa il rigore, conquistato e realizzato da Mandragora, sembra chiudere il match ma da una disattenzione del neo entrato Fagioli nasce l'azione che porta al penalty per gli sloveni. Delaurier trasforma e nel finale i viola, che comunque hanno provato qualche sortita offensiva, vengono salvati da due grandi parate di De Gea.