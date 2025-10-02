Classifica che preoccupa e Conference da vincere. Corriere Fiorentino: "Pioli non indietreggia"

vedi letture

"Necessità di vincere". Questo il titolo con cui il Corriere Fiorentino si concentra sul momento delicato che si sta attraversando in casa viola, ripartendo dalle parole di Stefano Pioli ieri in conferenza stampa alla viglia del Sigma Olomouc. Il concetto veicolato dall'allenatore della Fiorentina in vista della prima di Conference League è semplice: c'è un livello da alzare per cominciare a vincere in campionato e risalire una classifica che per ora preoccupa, e una Conference da vincere. Il tecnico non indietreggia ma anzi, cinge con ancor più convinzione le intenzioni palesate in estate: nessun ripensamento o ridimensionamento, nonostante un inizio di stagione a dir poco stentato.

I viola arrivano alla gara coi cechi portandosi dietro tutti i dubbi e le incertezze dei soli 3 punti ottenuti in serie A e di un preliminare con il Polissya sì superato ma con il brivido del ritorno. In sintesi la ricerca della qualità avrà nella sfida europea di stasera una nuova occasione per potersi finalmente compiere. In palio ci sono tre punti già preziosi, visto che la fase campionato si compone di sole sei partite per entrare tra le prime otto, qualificarsi agli ottavi e saltare il turno extra di playoff. Il momento è già delicato e in virtù di ciò le rotazioni con il Sigma saranno contenute, senza una vera rivoluzione nell’undici di partenza. Comuzzo e Fagioli saranno chiamati a rispondere dopo un periodo di appannamento, mentre Piccoli avrà una chance in attacco complice la squalifica di Kean.