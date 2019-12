CITTADELLA, Ecco gli avversari di stasera

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo per il IV turno di Coppa Italia contro il Cittadella di mister Venturato alle ore 21:00 all'Artemio Franchi. La squadra ospite sta vivendo comunque un buon momento di forma visto che è seconda in campionato (22 punti al pari di Perugia, Crotone e Pordenone a 9 lunghezze dalla capolista Benevento) e non perde dal 18 ottobre scorso (3-1 in casa contro il Cosenza). Da quel giorno ha raccolto 10 punti nelle ultime 6 gare. Ampliando invece lo sguardo alle più recenti 10 partite dei granata i punti fatti sono addirittura 19 con una sola sconfitta dal 24 settembre ad oggi.

Il giocatore da temere e capocannoniere della squadra è il pericoloso attaccante Davide Diaw con 6 gol. Dietro di lui ci sono un altro centravanti, Davide Luppi, ed un trequartista, Alessio Vita, con 2 gol a testa. Un avversario dunque certamente meno quotato della Fiorentina, ma comunque da non sottovalutare.