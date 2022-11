CINQUINI A RFV, Gonzalez va capito. Con il Milan...

L'ex dirigente viola Oreste Cinquini ha parlato di Fiorentina durante la trasmissione "Palla al centro" su Radio Firenzeviola: "La Fiorentina è in salute, c'è l'ultima partita poi vedremo che problemi darà questa sosta cui nessuno è abituato. Ma la Fiorentina si sta mettendo in una posizione più tranquilla e dunque può giocare con maggiore tranquillità"

Nico Gonzalez come lo gestirebbe? "E' difficile gestire la situazione, Gonzalez non sta bene dall'inizio dell'anno ma vuole andare ai Mondiali e bisogna un po' assecondare questa ambizione e bisogna stargli vicini in questa avventura. E' chiaro che chi può scendere in campo, come fa invece Jovic, è in una situazione più tranquilla ma lui viene da una somma di problematiche fisiche"

Jovic segna ma si complica la vita con certe dichiarazioni? "L'attaccante serbo è venuto a Firenze per ritrovare la condizione, dopo aver fatto bene all'Entracht, al Real ha trovato poche possibilità visto che aveva davanti Benzema. Va gestito prima che faccia queste uscite, bisogna parlarci prima ed anche con il suo procuratore. Bisogna insomma prevenire certe situazioni, chiedendo una mano alle persone cui il giocatore si affida fuori dal campo".

Cosa pensa di Cabral? "Veniva da un campionato non molto qualitativo e ci ha messo un po' ad adattarsi ma quest'anno ha fatto buone prestazioni e si sacrifica molto anche per la concorrenza di Jovic che lo ha stimolato, sta facendo un buon campionato e speriamo continui"

Opererebbe sul mercato in attacco? "Prima non si riusciva a concretizzare, c'era un problema delle punte che non segnavano appunto, Ikoné non aveva mai segnato tanto. Certo se ora si va a prendere un attaccante forte e che garantisca gol bisogna cedere qualcuno altrimenti si sovrappopola il reparto perché ce ne sono tanti. La Fiorentina con lo scouting ha messo sotto osservazione sicuramente qualche giocatore, magari che va anche a fare il Mondiale. Se ne prende uno che va al Mondiale il tasso qualitativo aumenta. Magari Italiano ha parlato con la società e chiesto di sostituirne uno, vedremo".

Previsioni su Fiorentina-Milan? "La Fiorentina è in salute mentre il Milan non è andato oltre lo 0-0 a Cremona e per questo non può permettersi un altro passo falso per non perdere altro terreno dal Napoli. Il Milan giocherà per vincere ma la Fiorentina sta bene ed ha tutte le possibilità di fare risultato contro una squadra che dovrà scoprirsi e da poter colpire dunque anche in contropiede"