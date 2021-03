CINCOTTA, Meritavamo il pari. Occorre più lucidità

Antonio Cincotta, tecnico della Fiorentina Femminile, ha parlato così ai microfoni ufficiali del club dopo la sconfitta subita contro la Juventus: "Penso che il pareggio sarebbe stato giusto, lo avremmo meritato. Non siamo stati lucidi negli ultimi metri. Si è vista una delle migliori Fioretntina, così come col Sassuolo. Se si creano le occasioni, vanno sfruttate, soprattutto con simili avversari. Infortunate? Siamo contenti di avere ragazze che rientrano. Abbiamo bisogno di giocatrici in rosa, di avere la nostra struttura in rosa per avere numeri idonei e soluzioni durante la partita".