CHIFFI, Con lui in casa solo sconfitte per i viola

Sarà la quinta direzione in assoluto quella che Daniele Chiffi - arbitro della sezione di Padova - farà nei confronti della Fiorentina, che domani sera alle 19:30 affronterà il Verona in una sfida dove a fischiare ci sarà proprio il 35enne direttore di gara. Il bilancio per il momento non è esaltante, visto che con Chiffi i viola hanno vinto una sola volta, hanno pareggiato in una circostanza e in due casi sono andati ko (l’ultima volta con il Sassuolo una settimana fa, quando ci fu anche un battibecco tra il direttore di gara e Pezzella, che chiesa al capitano se avesse voluto il fischietto al suo posto per dirigere il match). La statistica preoccupante è che nelle due gare interne dirette da Chiffi, la Fiorentina è sempre stata sconfitta (0-1 un anno fa col Frosinone e 1-3 coi neroverdi pochi giorni fa). Migliore anche se non esaltante lo score di Chiffi con l’Hellas Verona che in cinque precedenti ha visto vincere i gialloblù due volte, pareggiare in altrettante circostanze e andare ko solo in un caso (in Serie B col Frosinone tre anni fa).