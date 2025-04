Celje-Fiorentina 0-1, subito un cambio a inizio ripresa: dentro Parisi per Moreno

Subito un cambio per la Fiorentina a inizio secondo tempo: Palladino ha scelto di sostituire l’ammonito Moreno e di mandare in campo Parisi. L’ex Empoli giocherà sulla fascia sinistra mentre Folorunsho si sposterà a destra. Resta dunque in panchina Dodo.