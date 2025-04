Celje-Fiorentina 0-1, Ranieri la sblocca al 26' con la complicità di Silva

Al 26’ la Fiorentina dopo una fase di leggera sofferenza trova il gol del vantaggio con il suo capitano, Luca Ranieri, che può finalmente festeggiare dopo la rete splendida annullata sabato a San Siro con il Milan: azione personale del centrale che salta come dei birilli i giocatori del Celje, entra in area dalla sinistra e calcia in porta con il portiere Silva che fa una roba inguardabile e si fa passare il pallone tra le gambe: 0-1 in Slovenia!