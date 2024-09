CATALDI, Palladino pronto a lanciarlo contro la sua ex

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Gazzetta dello Sport fa un focus sulla sfida nella sfida che vivrà Danilo Cataldi quando si troverà circondato da quelli che, fino a poche settimane fa, erano i suoi ex compagni. "Se fosse stato per me la Lazio non l'avrei mai lasciata" aveva detto il centrocampista in conferenza, salvo poi mostrare in campo grinta e abnegazione con la nuova maglia viola. Palladino gli ha dato subito fiducia e, salvo colpi di scena, gliela rinnoverà anche contro la propria ex squadra di cui è stato capitano.

Tra l'altro, si legge sulla rosea, caso vuole che la prima volta che Cataldi ha indossato la fascia fu proprio contro la Fiorentina, in un lontano match tra biancocelesti e viola datato 9 marzo 2015 e che lo rese il più giovane capitano di sempre nella storia dei capitolini. Fascia che poi, ipotizza il quotidiano, potrebbe essere stata anche il motivo della rottura, visto che dopo Immobile è stata consegnata a Zaccagni.