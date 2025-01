CATALDI, Il centrocampista viola ancora fuori causa

FirenzeViola.it

Il centrocampista viola Danilo Cataldi non ha ancora recuperato dal problema che lo ha tenuto fuori dai convocati per Monza. Fu il tecnico stesso a svelare che il giocatore era infortunato per un affaticamento al retto femorale. Problema che il giocatore non ha ancora smaltito e per questo anche oggi non si è potuto allenare. Resta dunque in forte dubbio per il Torino anche se mancano ancora alcuni giorni a domenica.