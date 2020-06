CASTROVILLI, Giornata in Maremma con Rachele

Senza allenamenti, giornata dedicata al mare per Gaetano Castrovilli. Il centrocampista della Fiorentina, infatti, ha trascorso una domenica all'insegna del sole in spiaggia in compagnia della fidanzata Rachele Risaliti: i due, come si evince anche dalle foto pubblicate sui social network, si sono concessi una giornata di riposo nello splendido mare della Maremma. Di seguito uno scatto tratto da Instagram.