CASINI, Progetto cs non è fermo. Commisso...

Il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha commentato i temi relativi alla Fiorentina: "Stiamo procedendo con il progetto del centro sportivo attraverso alcuni lavori sulla zona agricola, di preparazione. Per i lavori veri e propri aspettiamo ma, ecco, il progetto non è fermo. Commisso? L'ultima volta che ci ho parlato era la settimana di Pasqua e mi è sembrato carico, un po' come sempre. Mi sembra un leone in gabbia, non vede l'ora di poter tornare a Firenze...".