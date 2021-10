CALLEJON, Più ombre che luci davanti a Sarri

Una maglia da titolare dopo una partita in panchina, una maglia da titolare di fronte al maestro che in Italia l’ha lanciato definitivamente e contro una squadra, la Lazio, che in estate poteva essere la sua destinazione. José Maria Callejon è tornato protagonista dal primo minuto con la Fiorentina di fronte a Maurizio Sarri, l’uomo che a Napoli lo aveva ereditato da Benitez e lo aveva messo al centro di un progetto fatto di gioco, gol e tagli che erano diventati un marchio di fabbrica. Quest’estate il tecnico di Castelfranco aveva provato a sondare il terreno per un nuovo matrimonio ma il nuovo corso Italiano e la nuova linfa portata dall’ex Spezia avevano convinto José a giocarsi, giustamente, le sue carte in viola dopo un primo anno difficile. Qualche stagione dopo l’incrocio fra allievo e maestro in campo ha avuto contorni decisamente diversi con i biancocelesti che dovevano uscire dalla mini crisi e una Fiorentina lanciata nelle prime posizioni della classifica a caccia del sogno Europa.