FirenzeViola C'è l'ipotesi 4-4-2: Pioli può schierarlo già oggi con Fazzini e Lamptey esterni di centrocampo

Prende corpo l'ipotesi di una Fiorentina disegnata col 4-4-2 in vista della gara col Como di oggi pomeriggio. Stefano Pioli in settimana ha lavorato a una serie di cambiamenti dopo le deludenti prestazioni iniziali e oltre agli interpreti, nel match contro la squadra di Fabregas si potrebbe vedere per la prima volta la difesa a quattro. In cui a fare da esterni bassi dovrebbero essere Gosens e Dodo, insieme a Pongracic e Ranieri messi al centro (resta il ballottaggio con Comuzzo). Sulle corsie laterali, ma qualche metro più avanti sulla linea di centrocampo, Lamptey e Fazzini scalpitano per partire dal primo minuto, col secondo che potrebbe recitare un ruolo ibrido un po' come faceva Bove all'inizio della passata stagione.

In mediana non sembrano esserci dubbi sull'impiego di Nicolussi Caviglia, a cui verranno affidate le chiavi del centrocampo. È battaglia serrata per chi sarà il suo partner, con Mandragora favorito su Fagioli (comunque non utilizzato nel ruolo di play) e Sohm. Mentre il tandem offensivo dovrebbe vedere Kean e Piccoli come riferimenti della squadra, date le condizioni di Gudmundsson ancora non perfette e la prova opaca fornita da Dzeko contro il Napoli.