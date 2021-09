BARONE, Soddisfatti del nostro lavoro. Cessioni...

Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ha parlato così prima della conferenza stampa di Odriozola: "Siamo molto soddisfatti di quanto è stato fatto dal lavoro di Pradè, di Burdisso e di tutta l'area scouting. Il nostro primo acquisto è stato mister Italiano di cui siamo molto soddisfatti. Una scelta fatta per far crescere i nostri giocatori e per dare un'idea di calcio al nostro gioco, cosa che si è già vista in queste prime due partite. Sono arrivati molti giocatori forti ma non dimentichiamoci che non sono andati via altrettanti ottimi giocatori che hanno ricevuto offerte importanti che il nostro presidente Commisso ha voluto rifiutare. Noi faccio il mercato per avere una squadra competitiva. Duncan, Sottil, Callejon, Saponara, Benassi e Kokorin sono rimasti perché puntiamo su di loro e lo stesso vale per i giovani della Primavera. Anche i prestiti sono un valore aggiunto per la nostra squadra. Vorrei ringraziare anche il Real Madrid per averci dato questo nuovo giocatore, Ordiozola".