BARONE/3, Parlato con Sottil. Lega deve cambiare

Nell'intervista rilasciata da Joe Barone al TgR Rai Toscana, il dg della Fiorentina ha parlato anche dell'infortunio di Riccardo Sottil, operatosi ieri per un problema di ernia: "Tutti i giocatori sono importanti e quando mancano è un problema. Riccardo sta passando un periodo complicato ma gli infortuni fanno parte della vita di ogni atleta. Il problema è stato delicato, ieri si è operato e gli ho parlato sia prima che dopo l'intervento e ci auguriamo che, come ha detto lui sui social, ritornerà più forte di prima".



Barone si è anche espresso sulle ultime vicissitudini burocratiche, dalla turbolenta Assemblea di Lega di martedì alle parole del Ministro dello Sport Andrea Abodi: "Sono quattro anni che frequento la Lega e questa struttura non funziona. Sono anni che sento di possibili cambiamenti e alla fin fine non abbiamo fatto niente. Quello di ieri l'altro è stato un messaggio forte: sette squadre hanno abbandonato l'Assemblea e questo è un segnale di una necessità di cambiamento. La Fiorentina è sempre pronta per pensare al futuro. Il calcio italiano è un patrimonio di tutti. Noi lavoriamo per rappresnetare i nostri tifosi ma per tutti i tifosi è importante capire che ci può essere una strada nuova, c'è bisogno di cambiare con la Federazione, col Coni e col Ministro dello Sport, che ieri ha dato un messaggio importante. Devo ancora una volta ringraziare il Presidente Rocco Commisso per quanto riguarda il nostro futuro. Ma la Lega è gestita da venti squadre e le cose devono cambiare.



Sulle parole del Ministro Abodi che ha detto no alla rateizzazione posso dirvi che siamo d'accordo perché per noi i debiti non esistono, c'è tanto controllo. Non è che si spostano le imposte e poi si fa il mercato con quei soldi. Questo è stato un messaggio molto importante da parte del Ministro.