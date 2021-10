BARDARO (V.C. ANTIR.), Noi stufi: non è 1ª volta

Cesare Bardaro, presidente del Viola Club Antirazzista che ha sede alla Casa del popolo di San Niccolò, ha parlato questa mattina attraverso le colonne de Il Corriere Fiorentino dei recenti episodi di razzismo avvenuti domenica allo stadio Franchi in occasione di Fiorentina-Napoli: "Siamo molto incavolati, per non dire peggio, quando succedono queste cose. Possiamo arrivare a capire l’insulto, lo sfottò, ma non dare della scimmia a un avversario, è inaccettabile. Devono essere cacciati immediatamente. Siamo nati proprio perché stanchi di questi episodi: non è la prima volta che succedono a Firenze. Io non ero allo stadio, ma un mio amico mi ha raccontato di aver sentito i “buu” e altro durante la gara, anche verso i napoletani. Ma ricordiamo sempre che si tratta di una minoranza. La tifoseria viola non è razzista, anzi la società dovrebbe collaborare con i propri sostenitori per eliminare questa piaga. La tempestività con cui è intervenuta, con Barone, dimostra che sono pronti a farlo. È meglio di come si è comportata l’Atalanta con Vlahovic".