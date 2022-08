BARAK, Non ci dovrebbe essere col Bologna

Arrivano importanti novità per quanto riguarda il profilo di Antonin Barak. Secondo quanto riportato da Gianlucadimarzio.com, il centrocampista dell'Hellas non dovrebbe essere convocato per la prossima partita di campionato contro il Bologna. Questa sarebbe una chiara conferma del forte interesse della Fiorentina. Il portale poi conferma quanto trapelato nelle ultime ore: la Fiorentina ha offerta al Verona un prestito oneroso con diritto di riscatto che si trasformerebbe in obbligo al determinarsi di alcune condizioni.