BAJRAMI, Il maxi affare con Zurkowski e Kouame

Aggiornamenti sulla maxi-operazione che Fiorentina ed Empoli stanno imbastendo e che coinvolge Bajrami, Zurkowski e Kouame. L'affare si strutturerebbe così: Bajrami arriverebbe a titolo definitivo in viola, Zurkowski con la stessa formula andrebbe in azzurro ma con una percentuale sulla futura rivendita che si tratterrebbe la società viola. Per quanto riguarda Kouame invece l'operazione sarebbe in prestito.

