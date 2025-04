FirenzeViola ATF e SoloViola: charter per Siviglia con 168 tifosi al seguito della Fiorentina

L'Associazione Tifosi Fiorentini (ATF), in collaborazione con SoloViola, ha organizzato un volo charter per la trasferta di Conference League del prossimo 1° maggio a Siviglia, dove la Fiorentina affronterà il Betis. Il pacchetto, dal costo di 380 euro, include il volo a/r in giornata, con partenza da Forlì la mattina stessa e rientro immediatamente dopo la partita.

Questa iniziativa è stata pensata per permettere a 168 appassionati viola di seguire da vicino una sfida fondamentale nel percorso europeo della Fiorentina, senza necessità di pernottamenti o complicazioni logistiche. Un'opportunità unica per i tifosi di vivere un'esperienza intensa e di supportare la squadra in trasferta, confermando la forte passione che unisce il popolo viola.