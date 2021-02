ARSHAVIN, Dalla Russia massaggiatore per Koko

Un massaggiatore personale per Sasha Kokorin? La Fiorentina smentisce (il calciatore ha legate a sé come uniche figure un autista e un traduttore nella sua avventura a Firenze), ma dalla Russia arrivano le parole dell'ex stella dell'Arsenal Andrei Arshavin. Al media russo Match TV ha detto: "È difficile prevedere a cosa potrebbero essere collegati i problemi di Kokorin. So che un massaggiatore è volato da lui, ora Sasha sarà più allegro. Se ci sono problemi di salute, il massaggiatore lo aiuterà a correggerli. Se Sasha tornerà al suo livello di gioco, aiuterà sicuramente la Fiorentina. Kokorin può giocare come seconda punta, non c'è nemmeno bisogno di cambiare schema". Il riferimento potrebbe essere a Sergei Kolesnikov, storico massaggiatore dello Spartak che interpellato da verietyinfo.com non ha nè confermato nè smentito: "Adesso sono in Italia. Non lo so ancora. Non ho ancora visto Kokorin e non posso dire nulla al riguardo". A tutto questo aggiungiamo che anche se in passato Kolesnikov ha lavorato a stretto contatto con l'attaccante russo, Kokorin - secondo quanto appreso da FirenzeViola.it - non ha chiesto di avvalersi del suo ex massaggiatore visto non gli serve averlo qui in questo momento.