Dagli inviati Ancora un Mandragora decisivo: il Celje gioca ma la Fiorentina conduce 1-0 al 45°

Raffaele Palladino, nel giorno del suo 41° compleanno, si affida ai suoi migliori undici. Non ci sono sorprese nella formazione schierata dal tecnico viola, eppure non è una partenza forte quella della Fiorentina al cospetto del Celje, nel quarto di finale di ritorno di Conference League. La prima palla gol però arrivia già al 10', con Pongracic che di testa gira un cross ben fatto dalla sinistra, senza trovare la porta. Pochi minuti dopo si ripete Kean, imbeccato in profondità dal centrale croato ma con Silva che gli sbarra la strada della rete. Più impreciso invece Parisi qualche istante più tardi, se pur dopo una bella serpentina in area di rigore prima di calciare fuori col destro.

A metà primo tempo arriva invece la prima occasione per il Celje, da un traversone ben calibrato dalla sinistra che sfiora la testa di due compagni in area di rigore. Molto più clamorosa invece la chance di Svetlin al 23', che chiude un appariscente uno-due con Seslar ed entra in area indisturbato, trovandosi però l'opposizione di De Gea. Momento che coincide all'incirca col l'inizio del diluvio, e al 27' si concretizza la palla gol più ghiotta per i viola, nata da uno splendido colpo di tacco di Fagioli per Gudmundsson in area, con l'islandese che scodella perfettamente per la testa di Mandragora, fiacco però nel girare verso Silva che para centralmente.

Passano pochi minuti e arriva anche il momento delle recriminazioni, con la Fiorentina che reclama un rigore per una pedata giunta sulla gamba destra di Parisi: tocco che effettivamente c'è, ma per il direttore di gara Joao Pinheiro non è sufficiente. A questo episodio si somma un altro colpo di testa pericoloso di Ranieri e il tanto atteso vantaggio della formazione di Palladino, che arriva al 36': un altro bel filtrante di Pongracic pesca Mandragora in area, il numero 8 prosegue il suo momento d'oro timbrando l'1-0 con un destro in diagonale. Gli sloveni non smettono di fraseggiare e di provare a penetrare la retroguardia viola, ma i primi quarantacinque giri di orologio si consumano con l'1-0 momentaneo e il 3-1 in totale per la Fiorentina nel doppio confronto.