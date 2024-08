AMRABAT, Una performance con statistiche record

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sofyan Amrabat è tra i giocatori con le statistiche migliori, secondo la Lega, con Dodo e Biraghi, della partita di ieri. Il giocatore non è apparso ancora al meglio della forma, avendo iniziato la preparazione solo una decina di giorni fa ma con 10.645 km percorsi è sul podio dei tre giocatori che hanno corso di più dopo Estavez del Parma (12.026) e il compagno Biraghi (10.666). Anche se non è rientrato tra i giocatori più veloce nella corsa, nello sprint è stato comunque il quinto viola con 31.03 km/h, classifica in cui ha primeggiato Pongracic. Dove si è però distinto è nei passaggi riusciti, dove primeggiano 5 viola: lui è primo con 51, 13 in più rispetto al compagno di reparto Mandragora comunque secondo.

Quest'ultimo primeggia nei passaggi riusciti dalla trequarti (12 per Mnadragora appunto) dove comunque è nella top 5 con 7 come Bonny del Parma. Il marocchino dietro a Bonny (3) è nella classifica dei passaggi chiave con 2 come Dodo e Kouame. Ancora dietro a Bonny primo con 4 è nelle occasioni da gol con 2 come Dodo e Kouame. E con Dodo si contende il primato delle palle giocate, una in meno del brasiliano:che ne ha fatte registrare 71.