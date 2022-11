AMB. LETTONIA A RFV, Le città sono amiche. L'1-1...

L'ambasciatore d’Italia in Lettonia Alessandro Monti ha parlato così a Radio FirenzeViola della città di Riga, della Lettonia e della partita di giovedì: "Fa piacere ospitare una squadra di grande tradizione e che rappresenta una città bellissima come Firenze. Sono attesi tra 400-500 tifosi da Firenze. Riga è una città pulita, è una capitale, ed è anche una città gemellata con Firenze. Speriamo di rivitalizzare il nostro gemellaggio, c'è sicuramente interesse per rinnovare il legame. C'è anche grande interesse per la squadra, anche se per motivi climatici e culturali-storici il calcio non è lo sport più seguito. Quello può seguito è l'hockey, d'altro canto però il calcio è un fenomeno televisivo in Lettonia che genera molta curiosità".

Sulla gara: "Lo stadio è piccolo, comprende 2.500 posti ma è attrezzato, mi aspetto una gara gradevole. La Fiorentina era partita un po' in sordina, adesso si sta riprendendo. Per l'RFS Riga quel'1-1 dell'andata è stato quasi un risultato storico. Ma è una partita amichevole visto che i due paesi sono amici: l'Italia è vista molto bene qua".

C'è anche una comunità italiana: "E' presente una comunità italiana, anche se i numeri non sono elevatissimi. Forniamo tanti servizi anche agli studenti, qua a Riga ci sono tre università di ottimo livello. E' una meta molto gettonata per quanto riguarda i programmi Erasmus. Il paese è grande quanto l'Olanda ma la popolazione è molto ridotta perché la maggior parte del territorio è composta da natura. Anche la città di Riga è bellissima. Sul sito ufficiale dell'ambasciata italiana della Lettonia ci sono molte informazioni per i tifosi che raggiungeranno la capitale lettone. L'invito a tutti quanti è quello di rispettare la parte della città in maniera civile".

Su Vlahovic: "E' un giocatore giovane, la Juventus ha problemi ben più seri. Quando i bianconeri torneranno a giocare meglio, anche Vlahovic tornerà a segnare. Chiesa è una grandissima risorsa del calcio italiano".