Altro duello con il Bologna, questa volta per Gudmundsson: Bologna interessato all'islandese

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sul futuro di Albert Gudmundsson. A meno di clamorose accelerazioni in questi ultimi giorni prima della scadenza del termine (24 giugno) la Fiorentina non eserciterà per 17 milioni di Euro l'opzione per il riscatto del suo numero 10. Così, secondo quanto riportato dalla Rosea, nell'attesa della Fiorentina si sarebbe inserito il Bologna. I rossoblu avrebbero infatti iniziato a sondare il terreno per l'islandese, una richiesta di informazioni per capire meglio la situazione. Oltre al Bologna resiste anche l'interesse di altre squadre come Roma e Atalanta ma fa specie come dopo Dzeko il derby dell'Appennino sul mercato non sia ancora terminato. Gudmundsson sarebbe l'ideale per completare il reparto offensivo di Italiano e il Bologna, vendendo due tra Ndoye, Lucumi e Beukema, avrebbe un bel tesoretto da investire.

Nel frattempo la Fiorentina è ancora in una fase di riflessione e di trattative con il Genoa. Detto del mancato riscatto per 17 milioni di Euro, i viola stanno cercando di trovare una soluzione con in liguri per un nuovo accordo, ad esempio un nuovo prestito oneroso. Il club di Commisso in modo particolare vorrebbe tutelarsi, prima di spendere cifre così importanti, riguardo al procedimento giudiziario in Islanda che vedrà la sentenza definitiva solo fra settembre e ottobre.