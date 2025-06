Kean, ecco le tre pretendenti al tavolo: Al Qadsiah, Milan e Manchester United

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino si concentra su Moise Kean ed in particolare sui dubbi relativi al suo futuro. Un futuro che dipenderà esclusivamente da lui. L'unica certezza è che per portarlo via da Firenze serviranno i 52 milioni della clausola rescissoria valida dal 1 al 15 luglio. Quelli saranno i giorni in cui si capirà cosa succederà. Intanto va ribadito che Kean sta benissimo alla Fiorentina e, soprattutto in vista del Mondiale (vedremo se l'Italia riuscirà a qualificarsi), potrebbe lasciare i viola solo per un'altra squadra che gli garantisca una maglia da titolare senza se e senza ma.

Ma quali sono le squadre interessate al bomber classe 2000? Sono tre, al momento, le società che (con gradi e convinzione diverse) si sono fatte vive. Gli arabi dell'Al Qadsiah hanno fatto sapere all'entourage del centravanti che sono pronti ad offrigli un ingaggio da 15 milioni annui. Kean però sta prendendo tempo perché sta aspettando che parta il giro di attaccanti per capire quali soluzioni si potrebbero aprire per lui. Intanto le altre due formazioni sedute al tavolo sono il Manchester United e il Milan. I rossoneri però al momento non sembrano avere la liquidità necessaria per pagare la clausola rescissoria da 52 milioni.