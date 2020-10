ACF FEMMINILE, Tutte a cena per la Mascarello

Cena di squadra per la Fiorentina femminile, in un ristorante a Montebeni, per fare gruppo e festeggiare il compleanno di Marta Mascarello che proprio oggi ha compiuto 22 anni. Una cena, come raccolto dalla redazione di FirenzeViola, che permette alle ragazze di compattarsi ancora di più, dopo le brutte sconfitte con Sassuolo e Juventus, e di ritrovare per le prossime gare la Piemonte e la Bonetti, che lasciano alle spalle infortunio e mercato.