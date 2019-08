5MINUTI, Riassunto di una settimana frenetica

Torna l'appuntamento settimanale con "5 Minuti", la rubrica curata dalla redazione di FirenzeViola.it nella quale riassumiamo tutti gli eventi di casa Fiorentina. I temi da affrontare sono molti: dallo scambio Biraghi-Dalbert alla cessione di Giovanni Simeone, passando per il mercato in entrata e per la settimana di Rocco Commisso a Firenze. Ecco la puntata: