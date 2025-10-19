3-5-2 con Fagioli e Mandragora mezzali, il probabile undici anti Milan

Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto della situazione riguardo alle possibili scelte di formazione di Stefano pioli. Tutto ruota intorno alla presenza di Moise Kean. Il centravanti gigliato ha lanciato dei buoni segnali e dovrebbe partire dal primo minuto ma la decisione definitiva verrà presa solamente durante la riunione tecnica del pomeriggio. L'ex Juventus, infortunatosi alla caviglia nella sfida tra Italia ed Estonia, ha fatto di tutto per esserci. Da quando è tornato a Firenze ha lavorato tantissimo, prima da solo tra terapie e piscina e poi in campo con la squadra fino alla rifinitura di ieri quando ha svolto anche contrasti e cambi di direzione. Detto di Kean, per il resto dovremmo aspettarci una Fiorentina che si schiererà ancora con il 3-5-2 o simili come modulo di gioco.

Davanti a De Gea spazio a Pongracic, Marì e Ranieri con Gosens e Dodo sulle corsie esterne. In cabina di regia ci sarà Nicolussi Caviglia con Mandragora e Fagioli mezzali. Davanti con Kean avrà un'altra occasione Gudmundsson. Non vanno considerati fuori dalle scelte anche Ndour e Fazzini.