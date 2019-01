ZURKOWSKI TORNA DI MODA (PER GIUGNO?)

Una ridda di voci, quasi una fuga di notizie dall'est Europa. Tutto per un ritorno di fiamma che rientra pienamente nello stile Corvino. Perchè il polacco Zurkowski era già stato seguito a suo tempo, addirittura da un bel po' di mesi. Ne sono passati più o meno dodici da quando la Fiorentina mise nel mirino questo centrocampista del Gornik Zabrze, col tempo cresciuto ulteriormente. Ai tempi - gennaio 2018 - arrivò Dabo, stavolta i viola ci pensano di nuovo seriamente.

E non potrebbe essere altrimenti per la crescita esponenziale in campo e nella valutazione di Zurkowski, diventato di recente anche colonna portante dell'Under 21 polacca. Radiomercato dava il Genoa sul polacco, con il sostegno della Juve, la novità delle ultime ore è rappresentata invece dall'inserimento della Fiorentina, rilanciato anche da fonti polacche. Che a Corvino Zurkowski piaccia, insomma, non è novità, adesso si tratta di capire se l'offensiva definitiva è destinata a partire o meno. E quando.

Anche perchè al di là delle voci, tra le quali pure un interesse del Legia Varsavia, l'ipotesi di un'operazione rinviata a giugno sarebbe più che credibile. In un bis dell'operazione Traorè. Fosse solo per le resistenze del club polacco, poco propenso a una cessione immediata. L'esborso intorno ai 5 milioni (3,7 + 1,4 di bonus) non sembra rappresentare un ostacolo insormontabile.

Dopo il tentativo per Gagliardini, un altro profilo a centrocampo per una Fiorentina che si augura anche di sciogliere, entro il 31, il nodo Pjaca. Il Genoa attende notizie, Juve e Fiorentina (sempre loro tre...) di fronte alla volontà del giocatore sarebbero anche pronte ad avallarne le scelte, ma adesso spetta a lui prendere una decisione. Perchè sono ore in cui Corvino e la Fiorentina, si ritrovano in pieno mercato.