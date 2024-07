ZANIOLO VERSO BERGAMO. CHI ACCANTO A NICO DIETRO LA PRIMA PUNTA?

FirenzeViola.it

Dopo una lunga trattativa Nicolò Zaniolo sembra ormai vicinissimo a vestire la maglia dell'Atalanta. L'ex trequartista della Roma ha scelto i colori nerazzurri rispetto a quelli viola e, come riportato da SkySport nella giornata di ieri(QUI la notizia completa su FirenzeViola.it), anche il Galatasaray alla fine ha accettato la proposta dei bergamaschi.

L'esterno nativo di Massa arriverà alla corte di Gasperini in prestito con obbligo di riscatto legato al numero di presenze per una cifra complessiva di circa 16-17 milioni di Euro. L'Atalanta ha così battuto i viola nella sfida per arrivare a Zaniolo. Adesso, svanito l'ex Roma, vedremo su chi punteranno i dirigenti gigliati in quella zona di campo.

DA COLPANI AD ALMQVIST, LE ALTERNATIVE A ZANIOLO

Oltre a Nico Gonzalez che, come ribadito dal Direttore Sportivo viola Daniele Pradè, a meno di offerte irrinunciabili rimarrà a Firenze anche la prossima stagione, chi sarà l'altro trequartista, o esterno, nel 3-4-2-1 (o 3-4-3) di Palladino? Con Zaniolo che sembra ormai sfumato la squadra di mercato gigliata sta vagliando delle strade alternative.

Su tutte quella che porta ad Andrea Colpani. Il trequartista del Monza in Brianza è stato protagonista, con Palladino in panchina, di due ottime stagioni, soprattutto la prima parte di quella appena passata. Sul Flaco, oltre ai toscani, ci sarebbero anche Lazio e Marsiglia. I biancorossi per cederlo chiedono circa 20 milioni, vedremo se la presenza dell'allenatore campano sarà decisiva per portarlo a scegliere Firenze.

Oltre al numero 28 dei lombardi, negli ultimi giorni si sono accesi i riflettori anche su Pontus Almqvist. L'ex Lecce è tornato al Rostov dopo il prestito in Salento ma il suo contratto con il club russo scade l'anno prossimo e, vista la delicata situazione legata alla guerra, potrebbe liberarsi a condizioni vantaggiose. Oltre ai gigliati in pressing sullo svedese ci sarebbe la Roma. Vedremo anche in questo caso come evolverà la situazione, considerando che il calciatore scandinavo si svincolerebbe al termine della prossima stagione. La soluzione per i viola potrebbe essere quella di portarlo subito a Firenze in prestito gratuito aspettando poi di prenderlo a zero a giugno prossimo.

LE SOLUZIONI GIÀ DENTRO CASA

Al di là dei possibili nuovi arrivi dal mercato, Raffaele Palladino in quella zona di campo può pescare anche da alcuni giocatori già presenti in rosa. Su tutti quel Riccardo Sottil su cui il tecnico campano ha dichiarato in conferenza stampa di voler puntare. Il classe 1999 si sposerebbe benissimo con Nico Gonzalez potendo giocare entrambi, uno a sinistra (Sottil) e uno a destra (Nico), a piede invertito.

Con Kean, atteso nei prossimi giorni per le visite mediche e la firma sul contratto, come prima punta, non è da escludere anche la soluzione Beltran. L'argentino infatti per Palladino può giocare sia da centravanti che da sotto punta, anche se su di lui pesa l'impegno olimpico con l'Under23 Albiceleste(QUI le convocazioni ufficiali del C.T. Mascherano). Infine da trequartista può giocare Barak, confermato per la prossima stagione, e, se non dovesse lasciare la Toscana, anche Kouame.